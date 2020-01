Irã autoriza Ucrânia a também decifrar caixas-pretas de Boeing

Sputnik - O chanceler do Irã, Mohammad Javad Zarif, disse nesta quinta-feira (16) que Teerã permitirá que especialistas ucranianos participem da decifração das caixas-pretas do Boeing 737 que caiu no dia 9 de janeiro.

A declaração foi feita em conversa telefônica com o ministro das Relações Exteriores da Ucrânia, Vadim Pristaiko, segundo informou a chancelaria iraniana por meio de seu canal no Telegram.

"Zarif informou durante a conversa que o Irã está disposto a entregar os corpos dos cidadãos da Ucrânia e permitir aos especialistas desse país participar da decifração da caixa-preta", afirmou o Ministério das Relações Exteriores iraniano.

O chanceler ucraniano, por sua vez, agradeceu a cooperação e o fato do Irã ter assumido responsabilidade pela derrubada acidental do avião.

Em 8 de janeiro, o Exército iraniano bombardeou com mísseis duas bases usadas por militares norte-americanos no Iraque, em represália pela morte do general Qassem Soleimani, comandante da Força Quds, do Corpo de Guardiões da Revolução Islâmica.

Avião era de companhia ucraniana

O comandante foi assassinado em 3 de janeiro em um ataque aéreo dos EUA nas proximidades do aeroporto de Bagdá.

Horas depois do bombardeio contra as bases, a defesa antiaérea do Irã derrubou um Boeing 737-800 da Ukraine International Airlines, que tinha acabado de decolar com 176 a bordo do aeroporto de Teerã com destino a Kiev.

As vítimas - 167 passageiros e nove tripulantes, era iranianas, canadenses, ucranianas, alemães, afegãs e suecas.

Em 11 de janeiro, o Irã admitiu que a o avião tinha sido derrubado por erro humano, após um operador achar que a aeronave era um alvo inimigo que tinha se aproximado demais de uma instalação militar.