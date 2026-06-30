Irã diz que vai a Doha por fundos bloqueados, não para negociar com EUA

247 - O Irã afirmou que vai a Doha por fundos bloqueados, não para negociar com EUA, e negou a versão apresentada pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, de que Teerã teria solicitado uma reunião com Washington no Catar. Segundo informações da Al Jazeera, o Ministério das Relações Exteriores iraniano disse que uma delegação técnica vai à capital catariana para acompanhar a liberação de ativos iranianos congelados, e não para conversas políticas com o governo norte-americano.

De acordo com a Al Jazeera, Trump declarou que o Irã teria “solicitado uma reunião” após a troca de ataques da semana passada e afirmou que o encontro ocorreria nesta terça-feira (30), em Doha. Teerã, porém, rejeitou a afirmação e sustentou que não há reunião planejada com os Estados Unidos nos próximos dias.

A divergência expõe a disputa de narrativas entre Washington e Teerã em meio à escalada de tensão no Oriente Médio. Enquanto Trump tenta apresentar a ida de representantes iranianos ao Catar como um movimento diplomático em direção a negociações com os EUA, o governo iraniano busca enquadrar a viagem como uma agenda financeira e técnica, relacionada ao desbloqueio de recursos retidos no exterior.

O ponto central da posição iraniana é a liberação de fundos congelados, tema sensível nas tratativas indiretas envolvendo o país. Autoridades de Teerã afirmam que a delegação enviada a Doha tem caráter especializado e acompanhará os procedimentos vinculados aos ativos, sem mandato para negociar com autoridades norte-americanas.

A ida ao Catar ocorre em um momento de forte instabilidade regional. Na semana anterior, Estados Unidos e Irã trocaram ataques, aprofundando temores de uma ampliação do conflito e aumentando a pressão sobre países mediadores do Golfo. Doha tem atuado como um dos principais canais de interlocução em crises envolvendo Teerã, Washington e outros atores regionais.

Além de negar a alegação de Trump, o Irã também reagiu a planos franceses relacionados ao Estreito de Ormuz. Teerã rejeitou propostas de desminagem na região e advertiu Paris contra “provocações” em uma “situação sensível e complexa”, de acordo com as informações divulgadas pela Al Jazeera.

O Estreito de Ormuz é uma das rotas marítimas mais estratégicas do mundo para o transporte de petróleo e gás. Qualquer instabilidade na passagem eleva preocupações sobre segurança energética, preços internacionais e riscos militares no Golfo Pérsico. A reação iraniana à França indica que Teerã vê iniciativas externas na região como parte de uma pressão coordenada em meio ao confronto com os Estados Unidos.

A controvérsia em torno de Doha também ocorre em meio a informações divergentes sobre o alcance de eventuais entendimentos. O jornal The Times afirmou que autoridades iranianas relacionam a viagem ao Catar à liberação de US$ 6 bilhões em ativos bloqueados, enquanto Washington tenta vincular qualquer movimentação financeira a condições específicas de uso dos recursos.

Com a negativa iraniana, a reunião anunciada por Trump permanece sem confirmação por parte de Teerã. A disputa reforça o impasse diplomático entre os dois países: de um lado, os Estados Unidos buscam sinalizar abertura de uma nova frente de negociação; de outro, o Irã insiste que sua prioridade em Doha é destravar recursos financeiros congelados, sem transformar a viagem em uma rodada de conversas diretas com Washington.