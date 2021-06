Irã e potências mundiais adiam negociações sobre programa nuclear, sem data para retomá-las

VIENA/DUBAI (Reuters) - Negociadores do Irã e de seis potencias mundiais adiaram neste domingo as discussões para ressuscitar o acordo nuclear de 2015 e retornaram às suas respectivas capitais para consultas, com divergências ainda precisando ser superadas, disseram autoridades.

"Estamos mais próximos do que nunca de um acordo, mas a distância que existe entre nós e um acordo permanece e superá-la não é um trabalho fácil", disse em Viena o principal negociador iraniano Abbas Araqchi à televisão estatal.

"Vamos voltar para Teerã nesta noite."

Após mais de uma semana de negociações nesta rodada mais recente, os envolvidos no pacto arrumaram as malas, com o enviado da Rússia dizendo que não foi marcada uma data para retomar as negociações por enquanto, embora tenha indicado que eles podem voltar à mesa de conversas em 10 dias.

Negociações estavam em andamento em Viena desde abril para acordar a natureza e a sequência de medidas que o Irã e os Estados Unidos precisam tomar sobre atividades nucleares e sanções, para que o acordo nuclear seja plenamente cumprido.

