Irã prende alguns envolvidos no acidente de avião ucraniano

Nesta terça-feira (14), algumas pessoas foram presas pelo envolvimento na queda do avião ucraniano que Teerã afirma ter sido atingido acidentalmente por míssil iraniano, disse o porta-voz da Justiça do Irã, Gholamhossein Esmaili edit

247 - "Prendemos algumas pessoas devido ao seu envolvimento no acidente do avião ucraniano, a investigação está em curso para descobrir a razão do acidente", disse o porta-voz.

Durante coletiva de imprensa, Esmaili comunicou que as autoridades iranianas enviaram uma caixa-preta para França, informa o site Sputnik.

"Caixa-preta foi enviada para França para transcrição", complementou.

Na segunda-feira (13), o vice-presidente da comissão parlamentar de desenvolvimento urbano do Irã, Abu al-Fadl Mousavi Beyuki, disse que o lançamento errado de um míssil iraniano que atingiu a aeronave foi o resultado da má coordenação com os sistemas de defesa antiaérea recém-instalados e localizados perto do aeroporto onde o acidente aconteceu.

Autoridades iranianas lamentaram o acidente, e o porta-voz do governo iraniano Ali Rabiei anunciou no dia 13 de janeiro que o presidente Hassan Rouhani está acompanhando uma série de questões relacionadas ao acidente , que resultou na morte de todas as 176 pessoas a bordo.

Anteriormente, a Organização de Aviação Civil Internacional (ICAO) aceitou o convite do Irã para fornecer aconselhamento especializado na investigação do acidente do avião comercial da Ukraine International Airlines.