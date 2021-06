Iranianos vão às urnas nesta sexta-feira

Sputnik - O povo iraniano vai às urnas nesta sexta-feira (18) eleger o presidente da República. O presidente atual, Hassan Rouhani, já não pode concorrer ao cargo porque está completando seu segundo mandato, o máximo permitido pela lei da República Islâmica.

Quatro candidatos estão competindo pelo cargo, incluindo o juiz Ebrahim Raisi, o chefe do Banco Central Abdolnaser Hemmati, o legislador Sayyid Ghazizadeh e o Mohsen Rezaee, chefe do Conselho de Discernimento de Conveniência do Irã.

O líder supremo do país, Ali Khamenei, já votou, exortando seus concidadãos a seguirem seu exemplo. "Mesmo um único voto importa. Quanto mais rápido você fizer, melhor. Espero que as pessoas fiquem satisfeitas com sua escolha", disse ele em discurso transmitido pela TV, chamando a eleição de grande desafio.

