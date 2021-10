Isolado, Bolsonaro não vai a passeio turístico com líderes mundiais e fica de fora da foto

Durante toda a reunião do G20, Bolsonaro teve imensa dificuldade para interagir e dialogar com outros chefes de Estado, o que simboliza o isolamento internacional do Brasil neste momento edit

247 - A reunião do G-20, realizada desta vez em Roma, na Itáia, chegou ao fim neste domingo (31). Antes do término do evento, os chefes de Estado visitaram Fonte de Trevi, conhecido ponto turístico da capital italiana onde, por tradição, visitantes jogam uma moeda de costas para a fonte.

Isolado, no entanto, Jair Bolsonaro não participou do 'passeio', assim como alguns outros líderes. O brasileiro optou por ir até o ponto turístico antes, apenas com membros de sua comitiva.

Em foto tirada neste domingo aparecem referências mundiais, como a chanceler alemã, Angela Merkel, o presidente francês Emmanuel Macron e o primeiro-ministro britânico Boris Johnson.

Durante toda a reunião do G20, Bolsonaro teve muita dificuldade para dialogar com outros líderes. Deslocado, sobrou a ele conversar com os garçons do evento.

