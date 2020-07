Isolado internacionalmente, Bolsonaro é denunciado à ONU por descaso com indígenas

Depois de ter sido denunciado em novembro do ano passado por Organizações Não Governamentais perante o Tribunal Penal Internacional, Jair Bolsonaro é agora denunciado pelo senador Fabiano Contarato (Rede-ES) pelo descaso com que trata os povos indígenas edit

247 - O senador Fabiano Contarato (Rede-ES) denunciou Jair Bolsonaro ao Alto Comissariado de Direitos Humanos da ONU por descaso na proteção dos povos indígenas.

O ofício do senador cita os vetos de Bolsonaro que desobrigam o governo de fornecer água potável, higiene e leitos hospitalares a indígenas, informa a jornalista Mônica Bergamo em sua coluna na Folha de S.Paulo.

Não é a primeira vez que Jair Bolsonaro é apontado em organismos internacionais como responsável por maus tratos aos povos indígenas. O Brasil foi denunciado em novembro do ano passado no Tribunal Penal Internacional e em março último no Conselho de Direitos Humanos da Organização das Nações Unidas (ONU) pelo desmonte das políticas ambientais e sociais indigenistas e pelo risco elevado de genocídio contra os indígenas isolados.

