Israel concorda com trégua mediada pelo Egito em Gaza

Sputnik - Israel concordou neste domingo (7) com uma trégua na Faixa de Gaza proposta pelos por mediadores do Egito. A resposta da Palestina ainda está pendente. A enviada especial da ONU para a região classificou o ataque israelense como "ilegais e irresponsáveis".

Após a Operação Amanhecer israelense chegar a seu terceiro dia, Tel Aviv indicou a representantes de Cairo que estaria disposta a negociar uma trégua com a Autoridade Palestina, segundo a agência Reuters.

Segundo a Al Jazeera, os ataques deixaram pelo menos 31 mortos, incluindo seis crianças e um comandante da Jihad Islâmica na Palestina, e 260 feridos. O fornecimento de energia foi afetado e os hospitais palestinos podem ser forçados a parar de funcionar em 48h, segundo o Ministério da Saúde.

Autoridades israelenses afirmam que mais de 350 foguetes foram lançados do enclave palestino. Pela primeira vez no conflito atual, sirenes de foguetes soaram em Tel Aviv. Dois foguetes foram interceptados pelo sistema de defesa antimísseis Cúpula de Ferro e outros dois caíram no mar.

A enviada especial da Organização das Nações Unidas (ONU) para a Palestina ocupada, Francesca Albanese, classificou a operação israelense como "ilegal e irresponsável" em postagem feita nas redes sociais.

Nesta manhã, a União Africana também condenou a operação israelense.

Em comunicado, o secretário-geral da organização, Moussa Faki Mahamat "condena veementemente os contínuos ataques aéreos de Israel em Gaza que mataram mais de 30 civis palestinos, incluindo 6 crianças”.

Cessar-fogo em Gaza começará na noite deste domingo

Um cessar-fogo em Gaza entre Israel e Palestina ocorrerá às 20h00 no horário local (14h00 de Brasília), informou a Reuters, citando uma autoridade palestina.

Anteriormente foi relatado que Israel havia concordado com um cessar-fogo em Gaza proposto por mediadores egípcios.

"O cessar-fogo em Gaza começará às 20h00, horário local", informou a agência.

Israel concordou com um cessar-fogo após intensa troca de disparos com o grupo Jihad Islâmica na Faixa de Gaza.

Pelo menos 24 pessoas morreram e outras 203 ficaram feridas, devido aos ataques aéreos contra a Faixa de Gaza, em uma operação de Israel contra o movimento palestino Jihad Islâmica, disse o Ministério da Saúde do enclave palestino no sábado (6).

Na sexta-feira (5), as Forças de Defesa de Israel lançaram a operação Amanhecer contra o movimento Jihad Islâmica na Faixa de Gaza e realizaram ataques com mísseis, inicialmente matando 10 pessoas e ferindo mais de 50, segundo o Ministério da Saúde palestino.

Após os bombardeios, Ziyad Nakhalah, líder da Jihad Islâmica na Palestina, ameaçou retaliar lançando um ataque com mísseis a Tel Aviv. Israel anunciou o estado de emergência e, desde então, tem repelido mísseis e lançado novos ataques à Faixa de Gaza.

