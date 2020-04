Itália comemora os 75 anos da Libertação do nazifascismo

Sozinho e com máscara, presidente da Itália, Sergio Mattarella, visitou o Altar da Pátria, em Roma, e prestou uma homenagem quase solitária edit

(ANSA) - Em um tributo quase privado em decorrência da pandemia do novo coronavírus (Sars-CoV-2), o presidente da Itália, Sergio Mattarella, celebrou neste sábado (25) o 75º aniversário do Dia da Libertação, data em que o país foi libertado do regime nazifascista.

O feriado, que é um dos mais importantes do país, é comemorado normalmente com muitos eventos, concertos e exposições. No entanto, por causa da emergência da Covid-19, a celebração deste ano foi diferente.

Sozinho e com máscara, Mattarella visitou o Altar da Pátria, em Roma, e prestou uma homenagem quase solitária. O chefe de Estado italiano estava acompanhado apenas de alguns oficiais, que o esperavam também utilizando proteção facial.

Após uma coroa de flores ter sido colocada no Túmulo do Soldado Desconhecido, que reúne os restos mortais de militares que morreram em combate e não tiveram a identificação realizada, um trompetista carabineiro tocou a música "Il Silenzo" ("O Silêncio"). Em seguida, Mattarella desceu as escadas novamente e entrou em seu carro.

Em seus 75 anos, é a primeira vez em que o Dia da Libertação é comemorado sem marchas, manifestações ou discursos públicos. Nesta edição, Mattarella era esperado na região da Toscana, em um dos locais dos massacres nazifascistas.

Em uma mensagem, Mattarella pediu para que a população italiana fique unida e agradeceu os profissionais de saúde, que estão na linha de frente na luta contra a Covid-19.

"A pandemia nos obriga a celebrar este dia em nossas casas. Lembrar-se da resistência, da luta de libertação, daquelas páginas decisivas de nossa história, dos corajosos que dela participaram, significa reafirmar os valores de liberdade, justiça e coesão social. As energias positivas que eles conseguiram desencadear naquele tempo levaram ao renascimento", declarou Mattarella

"Os sentimentos de participação no luto por nossa comunidade nacional vão para as famílias de cada uma das vítimas, bem como expressam gratidão a todos aqueles que estão na linha de frente no combate ao vírus e àqueles que permitem que as cadeias e serviços de produção funcionem", continuou o presidente italiano.

Nas redes sociais, o primeiro-ministro do país, Giuseppe Conte, citou alguns versos da famosa passagem do compositor italiano Francesco De Gregori para celebrar a data.

"Viva a Itália. Itália liberada. Itália com olhos secos na noite escura. Viva a Itália, Itália que não tem medo. Itália com os olhos abertos na noite triste. Viva a Itália. Itália que resiste", escreveu Conte.

Ainda neste sábado (25), os italianos deverão sair em suas varandas para cantar a canção "Bella Ciao", música símbolo da resistência italiana contra o nazifascismo.

