Itália homenageia brigada de médicos cubanos

O Mole Antonelliana, o edifício mais representativo da cidade de Turim e um dos mais emblemáticos de toda a Itália, acendeu na noite de terça-feira (21) luzes com inscrições homenageando Cuba e sua brigada médica, pela assistência médica solidária prestada à região do Piemonte no combate à epidemia de Covid-19 edit

247 - A iniciativa, promovida pela Agência de Intercâmbio Cultural e Econômico com Cuba (AICEC) e a Embaixada de Cuba na Itália, conta com o patrocínio da cidade de Turim e a colaboração da empresa de eletricidade IREN.

Considerada uma obra-prima da arquitetura, a Mole Antonelliana é uma construção monumental projetada no século XIX pelo notável arquiteto Alessandro Antonelli. Com uma altura de 167,5 metros, foi o edifício mais alto do mundo entre 1889 e 1908. Desde 2000, é a sede do Museu Nacional Italiano de Cinema, um dos mais importantes do mundo em termos de riqueza de seu patrimônio e multiplicidade de sua atividade cultural.

Neste edifício majestoso, em novembro de 2016, após a morte do líder da Revolução Cubana, Fidel Castro Ruz, jovens da Brigada “Gino Done” e AICEC, colocaram uma tela grande com o texto: “Até sempre comandante” .

A iluminação da Mole Antonelliana em 21 de julho, em homenagem aos médicos cubanos, foi uma ocasião excepcional, pois apenas se acende em alguns e muito especiais momentos de comemoração. E pela primeira vez na história, o símbolo de Turim o fará com o nome de um país estrangeiro, o que demonstra o impacto profundo e positivo do trabalho de solidariedade da Brigada Henry Reeve de médicos cubanos na cidade de Turim.

A brigada de saúde cubana, composta por 38 especialistas, retornou a Cuba em 20 de julho, segundo o embaixador de Cuba em Roma, em entrevista exclusiva à agência EFE. Esse grupo médico, um dos dois enviados de emergência do governo cubano para apoiar a Itália, trabalhou por três meses ao lado do pessoal de saúde italiano no hospital temporário instalado em tempo recorde no centro sociocultural da OGR.

Fonte: Comitê Carioca de Solidariedade a Cuba

