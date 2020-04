Itália: Salvini, líder da extrema-direita, protesta contra reabertura gradual

Defendendo o fim completo da quarentena, o líder da extrema-direita italiana e ex-ministro do Interior, Matteo Salvini, protestou no Senado contra a gradual reabertura do país edit

247 - O líder da extrema direita italiana e ex-ministro do Interior, Matteo Salvini, um dos principais aliados de Jair Bolsonaro, passou a noite com outros senadores do seu partido, a Liga, no Senado como forma de protesto contra a gradual reabertura do país. Ele defende o fim completo do bloqueio. A informação é da agência Ansa.

O primeiro-ministro da Itália, Giuseppe Conte, anunciou medidas da flexibilização da quarentena, a partir do dia 4 de maio, em que será permitido que a população ande em parques e participe de funerais.

"Respostas concretas sobre máscaras e proteção da saúde para todos, auxílio a trabalhadores aos quais foram aplicadas demissões temporárias, dinheiro real para comerciantes e empregadores, soluções para famílias com crianças em casa e escolas fechadas, suspensão real de hipotecas, apoio a aluguéis e contas", escreveu Salvini em sua redes sociais.

No entanto, de acordo com o senador Agostino Santillo, do Movimento 5 Estrelas (M5S), a ocupação do Parlamento liderada por Salvini durou apenas "duas selfies".

"A ocupação do parlamento pela Liga durou duas selfies e duas cenas. Quando Salvini terminou de falar, elas desapareceram", disse Santillo em seu perfil no Twitter.

