Itamaraty diz ao Irã que apoio a Trump não é manifestação contra o país

Em reunião com representante do Brasil em Teerã, o governo iraniano manifestou insatisfação com a nota do governo Jair Bolsonaro que, para o Irã, comprou integralmente a versão dos EUA para justificar a morte de Suleimani

247 - Em reunião convocada pelo governo do Irã para explicar o apoio dado pelo governo Jair Bolsonaro ao ataque norte-americano que matou o general Qassim Suleimani, a diplomata Maria Cristina Lopes, representante do Brasil em Teerã, disse às autoridades iranianas que a posição do governo não deve ser entendida como uma manifestação contra o país persa. A informação é do jornal Folha de S. Paulo.

No documento, o Ministério das Relações Exteriores brasileiro manifestou apoio a Donald Trump, endossando o que chamou de “luta contra o flagelo do terrorismo” e afirmando que atos terroristas não podem ser relativizados.

De acordo com interlocutores do governo ouvidos pela Folha, os iranianos se queixaram da nota do Itamaraty e afirmaram que o governo Bolsonaro comprou integralmente a versão dos EUA para justificar a morte de Suleimani.

A diplomata disse que a nota do Itamaraty não era uma condenação contra o estado iraniano e que as relações entre os dois países são amplas e que não podem ser reduzidas ao tema abordado no comunicado. Resta saber se tais argumentos convenceram a chancelaria iraniana.