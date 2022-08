Jato dos EUA que leva Pelosi vira para o norte das Filipinas, em direção a Taiwan

Apoie o 247

(Reuters) - Um jato da Força Aérea dos Estados Unidos que transportou a presidente da Câmara dos Deputados dos Estados Unidos, Nancy Pelosi, para a Malásia, seguiu para Bornéu antes de virar para o norte, para as Filipinas, no voo mais rastreado do site Flightradar24 nesta terça-feira.

A Reuters não conseguiu estabelecer imediatamente se Pelosi ou sua delegação estavam no voo SPAR19. O avião deixou Kuala Lumpur às 15h42 (0742 GMT) e voou para o leste em direção a Bornéu em uma rota que contornava o Mar da China Meridional. Esperava-se que Pelosi chegasse a Taipei ainda na terça-feira, disseram fontes mais cedo. consulte Mais informação

Assim como o SPAR19, um segundo avião da Força Aérea dos EUA chegou a Kuala Lumpur na manhã de terça-feira. De acordo com o site de rastreamento de voos Flightradar24, o SPAR20 não havia deixado a capital da Malásia.

Uma visita a Taiwan de Pelosi, que é o segundo na linha de sucessão à presidência dos EUA e um crítico de longa data da China, ocorreria em meio ao agravamento dos laços entre Washington e Pequim. Ela não confirmou se visitaria a ilha autônoma que Pequim reivindica como sua.

Às 11:30 GMT, o SPAR19 estava voando ao sul das Filipinas, de acordo com o Flightradar24, em uma rota rastreada por até 300.000 pessoas em seu site.

Um voo normal de Kualar Lumpur para Taipei, capital de Taiwan, cruzaria o Mar da China Meridional, com um tempo de voo típico de menos de cinco horas.

Desde a semana passada, o Exército de Libertação Popular da China realizou vários exercícios, incluindo exercícios de fogo ao vivo, no Mar do Sul da China, Mar Amarelo e Mar de Bohai, em uma demonstração do poderio militar chinês.

