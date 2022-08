Jihad Islâmica confirma cessar-fogo com Israel após ataques em Gaza que deixaram 41 mortos - todos palestinos

Apoie o 247

Telesur - A Jihad Islâmica Palestina anunciou neste domingo que um cessar-fogo com Israel mediado pelo Egito foi alcançado, após três dias de trocas de tiros que deixaram pelo menos 41 mortos - todos palestinos - e mais de 300 feridos.

"Há pouco tempo, o texto do acordo de cessar-fogo foi acordado", relatou Mohamad al Hindi, que chefia o departamento político da Jihad Islâmica na Faixa de Gaza.

O Egito iniciou um trabalho de mediação entre o lado israelense e a milícia palestina no quadro de uma série de bombardeios das forças de ocupação em Gaza devido a uma suposta ameaça à segurança do regime hebreu.

"Um momento atrás foi alcançado um acordo sobre o texto do acordo de trégua egípcia que inclui um compromisso de trabalhar para a libertação de dois prisioneiros, (Bassem) al Sadi e (Jalil) Awawdeh", explicou um líder da Jihad Islâmica, Mohammad al hindi, em uma mensagem recolhida pela imprensa israelense.

Al Sadi era o chefe da Jihad Islâmica na Cisjordânia e foi preso na semana passada em Jenin. Awawdeh também está sob custódia israelense.

Conforme anunciado pela Jihad, o cessar-fogo entrará em vigor esta noite às 23h30, hora local (18h30 GMT) e entre as condições estão o relaxamento do bloqueio israelense em Gaza, a entrada de combustível para a reativação da usina e a libertação de um importante membro do grupo preso há poucos dias por Israel.

Poucas horas antes do anúncio, o primeiro-ministro israelense Yair Lapid descreveu os objetivos da Operação Dawn, que seu país iniciou na sexta-feira passada na Faixa de Gaza, como "alcançados".

Por seu turno, o gabinete do chefe do Governo informou que Lapid visitou o distrito militar no sul do país, bem como a zona fronteiriça com a Faixa de Gaza.

Além disso, junto com o ministro da Defesa, Benny Gantz, realizou uma reunião operacional com o chefe do Estado-Maior do Exército israelense, Aviv Kochavi.

Pelo menos 41 palestinos morreram desde sexta-feira como resultado da agressão israelense na Faixa de Gaza, incluindo 15 menores, e outros 311 ficaram feridos, informaram hoje as autoridades de saúde.

Até agora, cerca de 900 foguetes foram disparados da Faixa de Gaza em direção a Israel.

