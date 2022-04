Joe Biden diz que EUA deveria "pagar brasileiros" para não cortarem árvores

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, afirmou que os EUA tiveram no passado o "benefício" econômico de ter cortado suas florestas, lucrando com isso edit

247 - O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, afirmou que florestas na América do Sul, em países como Brasil e Colômbia, retiram mais carbono da atmosfera do que a quantidade gerada pela nação que ele governa e que os brasileiros deveriam ser pagos pelos EUA para não cortarem as árvores do país.

“Deveríamos estar pagando os brasileiros para não cortarem as florestas deles”, disse Biden, durante evento do Dia da Terra, na cidade de Seattle, em Washington.

Biden afirmou que os EUA tiveram no passado o "benefício" econômico de ter cortado suas florestas, lucrando com isso. "Tivemos o benefício disso. Temos esses países do terceiro mundo... Não países do terceiro mundo, alguns são, na África e na América do Sul. Os países industrializados têm que ajudar", defendeu o presidente norte-americano.

pic.twitter.com/NuwxRXLhU9 CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE — Metrópoles (@Metropoles) April 24, 2022





