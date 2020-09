Joe Biden diz que Trump é 'incendiário climático'

247 - "Se um incendiário climático ganhar mais quatro anos na Casa Branca, como alguém pode se surpreender com a América queimando ainda mais?", disse o ex-vice-presidente durante um discurso ao ar livre em Delaware, onde ele mora.

Trump, candidato à reeleição, em visita na Califórnia, minimizou as preocupações com o clima.

Enquanto conversava com um oficial local em uma reunião sobre os incêndios, Trump descartou as preocupações com a mudança climática, dizendo: "Vai começar a esfriar. Basta observar".

O funcionário em questão, Wade Crowfoot, diretor da Agência de Recursos Naturais da Califórnia, respondeu: "Gostaria que a ciência concordasse com você".

Sem mencionar a mudança climática, neste fim de semana Trump atribuiu os incêndios à má gestão das florestas nos estados devastados, todos governados por democratas, informa o UOL.

Se um negacionista climático tiver mais quatro anos na Casa Branca, como alguém poderia se surpreender com mais áreas dos Estados Unidos debaixo d'água? Precisamos de um presidente que respeite a ciência, que entenda que os prejuízos das mudanças climáticas já estão aqui", acrescentou Biden.

As dezenas de incêndios que devastam a costa oeste mataram pelo menos 35 pessoas desde o início do verão, 27 delas na semana passada nos estados de Washington, Oregon e Califórnia.

