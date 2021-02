Junta militar de Mianmar bloqueia o Facebook

247 - A rede social Facebook foi bloqueada em Mianmar. Suu Kyi, ganhadora do Prêmio Nobel da Paz, enfrenta acusações de importação ilegal de equipamentos de comunicação após a tomada do poder pelo exército na segunda-feira (1), que atraiu a condenação do Ocidente. Ela pede à junta que respeite a vitória esmagadora de seu partido nas eleições de novembro.

A oposição à junta surgiu fortemente no Facebook, que é a principal plataforma de internet do país. As mensagens do WhatsApp também foram bloqueadas, informa a Reuters.

O Facebook ainda estava disponível esporadicamente e manifestantes na cidade de Mandalay o usaram para transmitir ao vivo o primeiro protesto de rua desde o golpe em um país com uma história sangrenta de repressão às manifestações.

“Protesto popular contra o golpe militar”, dizia uma das faixas.

O grupo de cerca de 20 pessoas gritou: “Nossos líderes presos, liberem agora, liberem agora”.

A rede social também tem sido usada para compartilhar imagens de uma campanha de desobediência por funcionários de hospitais governamentais em todo o país, com médicos parando de trabalhar ou usando fitas na cor vermelha da Liga Nacional para a Democracia de Suu Kyi.

Fotos divulgadas na quarta-feira mostraram trabalhadores do Ministério da Agricultura aderindo à campanha também.

