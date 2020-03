Julio De Vido será solto a partir de um entendimento da Justiça de que não há necessidade de mantê-lo preso antes do final do julgamento edit

247 - O Tribunal Oral Federal (TOF) 1 ordenou nesta quarta, 4, a soltura do ex-ministro de Planificação Federal e ex-deputado do Partido Justicialista pela província de Buenos Aires, Julio De Vido, informa o jornal peronista Página 12. Para fundamentar a ordem de soltura, a Justiça considerou que não há perigo de fuga e nem de possibilidade de interferir na investigação.

De Vido foi ministro de Planificação Federal dos governos de Néstor e Cristina Kirchner entre os anos de 2003 a 2015 e deputado federal até outubro de 2017.

Foi detido em prisão preventiva em 25 de outubro de 2017, antes do término das investigações e de seu julgamento, no processo conhecido como Río Turbio, que investigava supostas irregularidades financeiras na utilização de fundos públicos nas obras do Yacimiento Carbonífero Río Turbio, na cidade de Santa Cruz.

Encontrava-se em prisão domiciliar desde o fim do ano passado, usando tornozeleira eletrônica.

O ex-ministro nunca declarou-se culpado, criticando que estava acontecendo um processo de perseguição política e judicial contra ele - atacando a realização de prisão preventiva sem necessidade.