Justiça francesa vai processar Air France e Airbus por acidente em voo Rio-Paris

247- O Tribunal de Apelação de Paris anunciou nesta quarta-feira (12), que vai processar as empresas AirFrance e Airbus por responsabilidade indireta no acidente do voo Rio-Paris, que matou 228 pessoas em 2009. A acusação é de homicídio involuntário. A decisão, comemorada pelos familiares das vítimas, suspende decisão anterior que favorecia a companhia aérea e o fabricante europeu de aeronaves. A Airbus vai apelar para a Suprema Corte e a Air France nega ter cometido crime.

O acidente com o Airbus A330 que cobria a rota Rio de Janeiro-Paris caiu no Oceano Atlântico no dia 1º de junho de 2009 matando 228 pessoas de 34 nacionalidades.

Segundo reportagem do jornal Est ado de S.Paulo , após uma década de batalhas judiciais, apelo das famílias e do sindicato dos pilotos de aeronaves, o procurador-geral decidiu incluir também que a AirBus fosse a julgamento alegando falhas no equipamento, já que inicialmente só eram atribuídas falhas humanas de treinamento dos pilotos, negligência e imprudência.

