Lejeune Mirhan: Biden tem tomado medidas surpreendentes pela equidade racial e de gênero

“Biden revogou a proibição de transexuais se alistarem no Exército, além de garantir as representações LGBT´s e equidade étnica em repartições", elogiou o professor e sociólogo Lejeune Mirhan em análise sobre os primeiros passos do recém-eleito presidente dos EUA, concedida à TV 247. Assista edit

247 - O sociólogo, escritor e professor Lejeune Mirhan apresentou, durante o programa “O mundo como ele é”, na TV 247, suas primeiras impressões a respeito do governo do recém-eleito presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, e elogiou a movimentação do democrata em medidas que buscam promover equidade racial e de gênero.

“Biden revogou a proibição de transexuais se alistarem no Exército, além de garantir que as representações LGBT´s e equidade étnica sejam representadas em todas as repartições públicas”, apontou Lejeune.

Outra medida elogiada por Lejeune foi “a revogação do decreto de Donald Trump que proibia a entrada de cidadãos de países majoritariamente islâmicos”. “Uma medida corajosa, além de positiva”, acrescentou.

Inscreva-se na TV 247, seja membro e compartilhe:

O conhecimento liberta. Saiba mais