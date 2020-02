Lenin Moreno faz primeira visita de um presidente do Equador aos EUA em 18 anos

O presidente do Equador, Lenin Moreno, eleito pela esquerda mas convertido à direita e transformado em base de apoio norte-americana na América Latina, está visitando os Estados Unidos, onde se encontrou com Donald Trump e permanece até a sexta-feira. É a primeira visita de um mandatário equatoriano aos EUA em 18 anos edit

O presidente do Equador, Lenín Moreno, iniciou uma viagem aos EUA a partir de terça-feira (11). Ele permanecerá até a sexta-feira.

Segundo disse o próprio presidente Moreno em uma coletiva de imprensa, a visita atende um convite feito por seu colega americano, Donald Trump, com quem se encontrou na quarta-feira.

Na reunião entre os dois governantes, foram abordados assuntos como emprego e produtividade, educação e segurança.

Durante a viagem, Lenín Moreno também se encontrará com o Secretário-Geral da Organização dos Estados Americanos, Luis Almagro, o com o presidente do Banco Mundial, David Malpass.