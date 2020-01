Líder da oposição britânica exige que Johnson seja claro sobre participação de Londres no assassinato de Soleimani

O líder do Partido Trabalhista Britânico, Jeremy Corbyn, pede ao primeiro-ministro Boris Johnson que dê uma resposta clara sobre a participação de seu governo no assassinato do general iraniano por ordem dos EUA edit

247 - Em uma carta dirigida ao primeiro-ministro do Reino Unido, Boris Johnson, o líder da oposição faz perguntas sobre o possível papel de Londres no assassinato do comandante da Força Quds do Corpo de Guardiões da Revolução Islâmica (CGRI) do Irã.

“Dada a natureza séria dos problemas enfrentados por nosso país e, de fato, pelo mundo como resultado do ataque dos EUA, agradeceria uma resposta imediata a essa solicitação e estarei pronto para participar de qualquer reunião informativa assim que possível", escreveu Corbyn.

O líder trabalhista pergunta se Johnson já havia sido informado da decisão do presidente dos EUA, Donald Trump, de realizar o ataque e, se a resposta for sim, quais são as informações que o primeiro-ministro britânico pode dar sobre a posição do seu governo.

Ele também pergunta sobre que troca de informações houve depois do atentado entre os governos do Reino Unido e dos EUA, informa o site iraniano HispanTV.