Líderes da UE concedem status de candidato à Ucrânia e Moldávia

247 - Líderes europeus concederam à Ucrânia e à Moldávia o status de candidato à União Europeia, abrindo as portas para o longo processo de adesão, que envolve a garantia de direitos democráticos e de instituições. O presidente do Conselho Europeu, Charles Michel, fez o anúncio após discussões entre os líderes dos 27 estados-membros da UE.

Mais cedo nesta quinta-feira, o Parlamento Europeu votou a favor de conceder à Ucrânia e à Moldávia o status de candidato à UE.

O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, saudou a decisão, chamando-a de “um momento único e histórico” nas relações com o bloco. “O futuro da Ucrânia está na UE”, tuitou.

“A Ucrânia está passando por um inferno por uma razão simples: seu desejo de ingressar na UE”, tuitou a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen.

Mais cedo, o ministro das Relações Exteriores da Ucrânia, Dmytro Kuleba, disse que o status de candidato “traçaria uma linha sob décadas de ambiguidade e a definiria: a Ucrânia é a Europa, não parte do ‘mundo russo’”.

A presidente da Moldávia, Maia Sandu, tuitou que a decisão foi um "forte sinal de apoio à Moldávia e aos nossos cidadãos".

Enquanto isso, os líderes europeus não conseguiram concordar sobre as candidaturas da Macedônia do Norte e da Albânia.



Os dois países receberam o status de candidato em 2005 e 2014, respectivamente, e Dimitar Kovacevski, primeiro-ministro da Macedônia do Norte, respondeu à falta de progresso. "O que aconteceu é um sério golpe na credibilidade (da) União Europeia", disse Kovacevski em entrevista coletiva após a cúpula. (Com informações da agência Deutsche Welle).

