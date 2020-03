Luis Lacalle assume a presidência do Uruguai

O presidente eleito do Uruguai, Luis Lacalle Pou, foi empossado neste domingo, numa cerimônia marcada também pela presença de familiares dos desaparecidos durante a ditadura militar no Uruguai, que exigem esclarecimentos sobre os fatos edit

247 - O presidente de direita, Luis Lacalle Pou, assumiu a presidência do Uruguai no domingo (1º/3)para governar o país entre 2020-2025, em cerimônia realizada no Palácio Legislativo de Montevidéu. Ele foi criticado pela oposição pela ausência de representantes de Cuba, Nicarágua e Venezuela. O presidente de extrema-direita do Brasil, Jair BOlsonaro, compareceu.



"Eu, Luis Lacalle Pou, me comprometo, por minha honra, a desempenhar com lealdade o cargo que me foi confiado e a manter e defender a Constituição da República", disse Lacalle Pou ao fazer o juramento de posse.

O novo presidente, do Partido Nacional, recebeu a faixa presidencial do presidente cessante Tabaré Vázquez, da Frente Frente, de esquerda, que governou o país sul-americano nos últimos 15 anos.

"Saudamos nosso parceiro, primeiro prefeito e presidente de uma força política de esquerda no Uruguai, que começou a transformar nosso país, tornando-o mais justo e mais eqüitativo", diz uma nota publicada na sexta-feira pela Frente Ampla.

