Lula desmascara discurso de Bolsonaro na Cúpula do Clima: “Brasil é visto como ameaça global”

247 - O ex-presidente Lula ressaltou nesta quinta-feira (22), em uma série de postagens em suas redes sociais, a importância da Cúpula Mundial do Clima, que reúne as principais potências mundiais no compromisso na redução de poluentes no meio ambiente, mas apontou que, ao contrário do que disse Bolsonaro em seu discurso, o Brasil é considerado uma “ameaça global”.

“A iniciativa do presidente Joe Biden de reunir a Cúpula de Líderes sobre o Clima é coerente com o primeiro ato de seu governo, que foi o retorno dos EUA ao Acordo de Paris, encerrando um período de negacionismo científico e de isolacionismo político que ameaçava a todos”, disse Lula.

Lula expôs a grave situação ambiental que o país enfrenta. “Infelizmente, para nós e para o mundo, é bem diferente a situação em que nosso país se encontra hoje e a maneira como é visto. O Instituto do Homem e do Meio Ambiente da Amazônia registrou em março novo recorde no desmatamento, de 216% a mais em relação a março de 2020”, disse.

O petista ressalta que os recordes negativos do país são “resultado de uma política de destruição que envergonha os brasileiros e ameaça o planeta; um legado trágico que haveremos de superar pela via da democracia”.

