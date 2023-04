Lula e Xi negociam declaração conjunta defendendo "saída negociada e pacífica" para Guerra da Ucrânia

Ajustes finais serão feitos após encontro entre presidentes do Brasil e China em Pequim. Texto não deve acusar Rússia e proporá abertura de canais de diálogo com outros países edit

247 - Os governos do Brasil e da China estão em negociação para emitir uma declaração conjunta defendendo uma saída negociada e pacífica para a guerra entre Rússia e Ucrânia, informa o colunista Jamil Chade, do portal Uol.

O texto final ainda está em debate no Palácio do Planalto e os últimos ajustes serão feitos após o encontro entre os presidentes Xi Jinping e Luiz Inácio Lula da Silva, que acontecerá em Pequim no dia 14 de abril.

Embora a declaração inclua mais de 20 acordos bilaterais, um dos pontos mais aguardados é a referência à guerra na Ucrânia, tópico considerado sensível. A negociação, inclusive, está sendo conduzida pelo Palácio do Planalto, com pouca participação da embaixada do Brasil em Pequim.

Um dos pontos defendidos pelos chineses é a rejeição a qualquer referência acusatória contra a Rússia. A declaração também deverá mencionar a necessidade de estabelecer canais de diálogo para que facilitadores possam buscar soluções para a crise.

Vale lembrar que Lula tem defendido a criação de um grupo de contato formado por países que não estão diretamente envolvidos na guerra; a iniciativa, contudo, tem sido recebida com "frieza" pela Europa e pelos EUA.

