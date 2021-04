“Lula não é o personagem que os americanos querem para o Brasil”, diz Pepe Escobar

247 - O jornalista Pepe Escobar, em entrevista à TV 247, analisou a política externa estadunidense para o Brasil e alertou para o fato de que o governo Biden não avalia o ex-presidente Lula como opção preferencial. Para ele, os Estados Unidos querem uma terceira via, “onde eles vão botar toda a grana e todo o poder de manipulação”.

“O que vivemos agora é Obama-Biden 3.0. Vocês no Brasil sabem o que aconteceu em Obama-Biden 1.0 e 2.0. Não precisamos repetir essa história. Do ponto de vista desse combo em torno de Biden estão os mesmos personagens. Veja bem, Victoria Nuland, em Kiev, está lá; Wendy Sherman, que negociava o Acordo Nuclear iraniano em 2015, está lá; Anthony Blinken, que era assessor de Biden quando senador, está lá; Jake Sullivan, que era assessor de segurança nacional do vice-presidente Biden, está lá. Ou seja, são os mesmos personagens. É a mesma visão, ou falta de, do mundo”, disse Pepe.

Para o jornalista, a história dos EUA e seus interesses estratégicos impedem o apoio ao petista. “Lula não é o personagem que eles querem para o Brasil. Todo mundo no Brasil tem que ter isso claríssimo. Basta estudar a história recente dos EUA, como funciona Washington, de onde vem esse povo e quais são seus interesses estratégicos. No momento, eles estão vendo quais são as opções para a próxima eleição no Brasil. Supostamente Lula contra Bolsonaro. Para eles, o menor dos males é Lula, mas eles não querem o Lula, mas sim um Lula que possam manietar e subjugar (sic.). O Lula jamais vai se prestar a esse papel, como sabemos muito bem. Então, o que eles querem na verdade? Eles querem uma terceira via, e é esse o perigo. Qual vai ser a terceira via, onde eles vão botar toda a grana, todo o firepower e todo o poder de manipulação, de mídia social e de big techs do império para a próxima eleição no Brasil?”, questiona o jornalista.

