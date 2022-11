Lula se encontra o com presidente de Portugal em Lisboa (vídeo)

Encontro ocorreu no Palácio de Belém, residência oficial do presidente português. Também estava presente o presidente de Moçambique, Filipe Nyusi edit

Apoie o 247

ICL

247 - O presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva se encontrou com o presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, nesta sexta-feira (18) em Lisboa. Um dos temas da reunião foi a retomada do diálogo entre os países. O ex-prefeito Fernando Haddad acompanhou Lula no encontro.

"Em Lisboa, no encontro com o presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, tive a grata surpresa de encontrar também o presidente de Moçambique, Filipe Nyusi. Aproveitamos para fazer uma reunião sobre a relação entre nossos 3 países", escreveu Lula no Twitter.

Uma nova reunião esse ano com o presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, no Palácio de Belém. Agora como presidente eleito. 🇧🇷🇵🇹



🎥: @ricardostuckert pic.twitter.com/QELTrn2Mms November 18, 2022

Fernando Haddad, presidente de Moçambique, Filipe Nyusi, Lujiz Inácio Lula da Silva e Marcelo Rebelo de Sousa (Photo: Ricardo Stuckert)





Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.