Macy's, maior loja de departamentos dos EUA, é saqueada em Nova York (vídeo)

247 – O colapso da economia dos Estados Unidos, provocado pela pandemia, somado à revolta pelo assassinato de George Floyd, provoca cenas de guerra no país. Nesta madrugada, uma das lojas da Macy's, em Nova York, foi saqueada. Confira o vídeo postado pelo jornalista Guga Chacra e reportagem da agência Sputnik sobre a reação de Donald Trump aos protestos:



Macy's, a loja de departamentos símbolo de NY, está sendo saqueada neste momento https://t.co/YHK6tK0Okc — Guga Chacra 🇧🇷🇺🇸🇱🇧🇮🇹🇦🇷 (@gugachacra) June 2, 2020

O presidente norte-americano Donald Trump considera "terror doméstico" as ações de manifestantes que assolaram o país após a morte do afro-americano George Floyd por um policial em Minneapolis.

"Uma delegacia policial foi invadida. Aqui na capital do país [Washington], o Memorial Lincoln e o Memorial da Segunda Guerra Mundial foram vandalizados. Uma das nossas igrejas mais históricas foi incendiada. Um oficial federal da Califórnia, um herói afro-americano, foi baleado e morto", disse Trump, falando na Casa Branca na segunda-feira (1°).

"Estes não são atos de protesto pacíficos. São atos de terror doméstico, destruição de vidas inocentes e derramamento de sangue inocente, é uma ofensa à humanidade e um crime contra Deus", complementou, citado pela ABC News.

Previamente, o presidente americano disse que as autoridades americanas incluirão o movimento radical de esquerda Antifa na lista de organizações terroristas proibidas. O procurador-geral dos EUA, William Barr, observou que as ações dos membros desse movimento são consideradas terrorismo.

Uma onda de protestos e tumultos está varrendo as cidades dos Estados Unidos após a morte de George Floyd por um policial. Uma autópsia independente pedida pela família do homem assassinado descobriu que ele morreu de asfixia devido à pressão constante no pescoço e nas costas.

