Maduro anuncia apoio alimentar da ONU à Venezuela

247 - “Este é o primeiro passo de projetos mais ambiciosos que incluirão o apoio alimentar a todo o povo venezuelano”, disse o presidente Maduro ao assinar convênio com a ONU nesta segunda-feira (19).

O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro Moros, manteve nesta segunda-feira um encontro com o diretor executivo do Programa Mundial das Nações Unidas, David Beasley, onde foi assinado um acordo para apoiar as crianças na educação infantil no país sul-americano, informa a Telesul.

“Quero agradecer o esforço que tem sido feito, por este passo que estamos a dar, com a assinatura deste acordo para a realização de programas de apoio alimentar, assistência alimentar a crianças em educação inicial”, disse o Chefe de Estado.

Nesse sentido, o presidente venezuelano anunciou que é o primeiro passo de um conjunto de projetos que apoiarão o sistema alimentar nacional.

Beasly destacou que o organismo multilateral trabalhará de mãos dadas com as autoridades venezuelanas, “é em tempos como este que as Nações Unidas se unem para fazer o que podemos (...) esperamos poder trabalhar juntos para o necessidades das crianças e das pessoas ”, acrescentou.

“Devemos trabalhar juntos pelas crianças e pelo povo da Venezuela (...) Esperamos começar a trabalhar, temos muito trabalho pela frente”, disse David Beasly, Diretor Executivo do Programa Mundial de Alimentos.

Além disso, o chefe de Estado lembrou que as delegações de ambas as partes vinham trabalhando e conversando há três anos, e comemorou que a assinatura do acordo ocorreu nesta segunda-feira, quando “a Venezuela completa 211 anos após o primeiro grito de independência e liberdade, "ele lembrou.

“Desejo saudar e agradecer o esforço feito por nossas delegações e pelo Programa Mundial de Alimentos”, concluiu o Presidente Maduro, após agradecer pessoalmente às autoridades venezuelanas e ao Programa pelo contínuo trabalho para conseguir a assinatura.

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.