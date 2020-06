Maduro dá 72 horas para embaixadora da União Europeia deixar a Venezuela

247 - O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, concedeu nesta segunda-feira um prazo de 72 horas à embaixadora da União Europeia (UE) em Caracas, Isabel Brilhante Pedrosa, para deixar o país, após as sanções impostas pelo bloco contra 11 autoridades venezuelanas.

"Quem são eles para tentar se impor e ameaçar? Basta! É por isso que decidi dar à embaixadora 72 horas para deixar nosso país e exigir respeito da UE. Chega de colonialismo, intervencionismo. Se não nos respeitam, devem sair! - disse o presidente.

Maduro lamentou que o bloco europeu tenha sancionado "venezuelanos que fazem parte de instituições estatais e defendam a Constituição". "Eles sancionam o conselho de administração da Assembléia Nacional porque se recusaram a executar ordens da Embaixada da UE", acrescentou.

O presidente também denunciou que o político da oposição Leopoldo López, do partido Vontade Popular, usou a embaixada espanhola, onde se refugiou em abril do ano passado após uma tentativa frustrada de golpe de Estado, para planejar atentados.

Segundo Maduro, a União Européia age para com a Venezuela de acordo com os desígnios do presidente dos EUA, informa a Russia Today.



Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.