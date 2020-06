Maduro pede ao povo venezuelano que cumpra medidas contra a Covid-19

247 - O presidente venezuelano Nicolás Maduro pediu ao povo nesta segunda-feira (15) que cumpra as medidas anunciadas pelo governo para combater a Covid-19.

Maduro enfatizou a importância do uso obrigatório da máscara e do distanciamento social em todos os espaços para evitar a propagação do novo coronavírus. A Venezuela está ainda em quarentena e na segunda fase de flexibilização.

Com a reativação de 14 novos setores econômicos, nesta segunda-feira começou o segundo dia de descontração da quarentena, que inclui a reabertura de academias e shopping centers com o acompanhamento de protocolos especiais de saúde, juntamente com a retomada das atividades esportivas sem público.

Este novo período surge após sete dias de quarentena radicalizada, durante os quais apenas os setores de alimentos, medicamentos e serviços essenciais para a população foram isentos, informa a Prensa Latina.

