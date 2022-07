Manifestantes líbios dizem que os protestos continuam até que suas metas sejam alcançadas

Apoie o 247

Reuters - Os manifestantes líbios continuarão se manifestando até que todas as elites governantes abandonem o poder, disseram eles no sábado, depois que comícios na maioria das principais cidades na sexta-feira culminaram com uma multidão invadindo o prédio do parlamento e incendiando partes dele.

O movimento de protesto disse que intensificará sua campanha a partir de domingo, pedindo aos manifestantes que montem barracas nas praças da cidade e pratiquem a desobediência civil até atingirem seu objetivo de derrubar instituições políticas e realizar novas eleições.

Veículos de segurança cercaram prédios do governo na capital após o pôr do sol de sábado e não havia sinal de novos protestos após os comícios de sexta-feira exigindo mudanças.

Os manifestantes realizaram sua maior manifestação em Trípoli por anos, cantando slogans contra as elites políticas rivais, enquanto manifestantes bloqueavam estradas em Benghazi e Misrata e incendiavam prédios do governo em Sebha e Qarabuli.

“Afirmamos nossa determinação de continuar o caminho da manifestação pacífica até o último suspiro para alcançar nossos objetivos”, disse o movimento juvenil de Beltrees, que se concentra principalmente no ativismo online sobre as condições de vida e estava por trás dos protestos em 2020, nas mídias sociais. .

Ele disse que ocuparia ruas e praças da cidade até que todos os órgãos políticos governantes “anunciassem sua renúncia em público”.

O fato de os protestos estarem acontecendo em todo o país mostra a crescente frustração dos líbios em ambos os lados da principal linha divisória política entre facções orientais e ocidentais que estavam em guerra há anos.

As eleições nacionais agendadas entraram em colapso em dezembro, levando facções políticas rivais a um impasse sobre o controle do governo que empurrou a Líbia de volta ao conflito enquanto os serviços públicos se deterioravam.

Após a eleição fracassada, o parlamento da Câmara dos Deputados, com sede no leste, disse que o governo interino de Abdulhamid al-Dbeibah em Trípoli não era mais válido e nomeou Fathi Bashagha como primeiro-ministro.

Dbeibah recusou-se a ceder o poder, no entanto, e outro órgão legislativo, o Alto Conselho de Estado (HSC), rejeitou as medidas do parlamento. O parlamento e os líderes do HSC conversaram em Genebra esta semana, mas não fizeram nenhum avanço.

Os protestos de sexta-feira foram inicialmente convocados por causa de cortes crônicos de energia.

Dbeibah disse na sexta-feira que todas as instituições políticas da Líbia deveriam desistir e realizar eleições, algo que a maioria dos líderes políticos diz há anos sem fazer os compromissos necessários para uma votação.

A presidente do Parlamento, Aguila Saleh, condenou “atos de sabotagem” no ataque dos manifestantes ao prédio do parlamento em Tobruk, dizendo que era punível por lei.

A chefe da missão das Nações Unidas na Líbia, Stephanie Williams, disse que os protestos são um apelo para que as classes políticas deixem suas diferenças de lado e realizem eleições.

