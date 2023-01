Maria Luiza Ribeiro Viotti é indicada para comandar embaixada do Brasil nos EUA

Apoie o 247

ICL

247 - A diplomata Maria Luiza Ribeiro Viotti foi indicada pelo governo Lula ao cargo de embaixadora do Brasil nos Estados Unidos, segundo Jamil Chade, do UOL. A indicação ainda precisa passar pelo Senado.

Esta é a primeira vez que o posto será ocupado por uma mulher, observa o jornalista.

Viotti já foi Representante Permanente do Brasil junto às Nações Unidas, em Nova York (2007-2013), Embaixadora em Berlim (2013-2016), Subsecretária-Geral da Ásia e do Pacífico (2016-2017) e Chefe de Gabinete do Secretário Geral das Nações Unidas (2017-2021).

O Itamaraty anunciou nesta segunda-feira (30) que o governo dos EUA concedeu o agrément à indicação de Viotti.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.