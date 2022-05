MD russo informa que 46 civis foram evacuados das proximidades de Azovstal

Dois grupos de civis deixaram os prédios residenciais nas proximidades do território da siderúrgica Azovstal, onde nacionalistas ucranianos estão bloqueados edit

Sputnik Brasil - O Ministério da Defesa da Rússia informou que, no sábado, 30, 46 civis deixaram suas casas, localizadas nas proximidades de Azovstal, em Mariupol.

No dia 30 de abril, em decorrência do regime de silêncio e abertura de um corredor humanitário, dois grupos de civis deixaram os prédios residenciais nas proximidades do território da siderúrgica Azovstal, onde nacionalistas ucranianos estão bloqueados.

"Durante o dia saíram 25 civis. No início da noite, com o regime de silêncio, um segundo grupo de 21 pessoas deixou o local e foi levado para o povoado de Bezymennoye", informou o MD russo.

Além disso, o MD russo ressaltou que todos os civis receberam acomodação, alimentação e a assistência médica necessária.

