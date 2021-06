Médicos chineses alertam para piora de infectados com variante Delta

247 - A variante Delta da Covid-19 está se espalhando na China e provocando uma nova onda de sintomas ainda mais devastadores. De acordo com médicos chineses, foram detectados sintomas diferentes e mais perigosos do que aqueles que viram quando a versão inicial do vírus começou a se espalhar no final de 2019 na cidade central de Wuhan. Cerca de 12% dos pacientes ficam gravemente ou criticamente doentes dentro de três a quatro dias do início dos sintomas.

Segundo reportagem publicada no jornal o Estado de S.Paulo , a propagação da Delta no sudeste da China concentra a atenção na eficácia das vacinas chinesas.

As autoridades não indicaram quantas das infecções com a variante ocorreram em pessoas que já foram vacinadas. Médicos no Reino Unido e no Brasil relataram tendências semelhantes com as variantes que circularam nesses países, mas a gravidade dessas variantes ainda não foi confirmada.

