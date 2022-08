Medvedev: objetivo final do Ocidente é destruir a Rússia

Apoie o 247

ICL

TASS - O ataque da Geórgia em 2008 à Ossétia do Sul e o conflito na Ucrânia são elementos do mesmo processo anti-russo, disse o vice-presidente do Conselho de Segurança russo, Dmitry Medvedev, em entrevista à TASS.



"Esses são elementos de um processo, de uma conspiração contra a Rússia. Ao fazê-lo, o Ocidente --principalmente os Estados Unidos e outros países anglo-saxões --estão procurando aumentar as tensões. Eles estão agindo por meio de nossos vizinhos, nas imediações das fronteiras russas", disse Medvedev.



Segundo ele, antes do ataque da Geórgia à Ossétia do Sul em 2008, o governo dos EUA estava treinando tropas georgianas e incitando o então presidente da Geórgia, Mikhail Saakashvili, a atacar a Ossétia do Sul e as forças de paz russas estacionadas lá. Atualmente, Washington está engajada "no mesmo curso político na Ucrânia, provocativo e, para ser franco, criminoso, com um apoio substancialmente mais ativo da União Europeia, que já perdeu completamente sua independência".



"O objetivo deles é o mesmo --destruir a Rússia. Esta é a causa raiz do agressivo processo geopolítico russofóbico iniciado pelo Ocidente", disse Medvedev.



"Como na Geórgia antes dos eventos de 2008, os americanos deliberadamente promoveram o senso de impunidade de Kiev, forneceram armas e encorajaram os assassinatos de civis do Donbass”, acrescentou Medvedev. "Eles continuam praticando isso na Ucrânia e não se importam nem um centavo", concluiu o vice-presidente do Conselho de Segurança da Rússia.

Na noite de 8 de agosto de 2008, a Geórgia atacou a Ossétia do Sul. No mesmo dia, Medvedev, o então presidente da Rússia, lançou uma operação para persuadir a Geórgia a fazer a paz. Como resultado, a Geórgia foi derrotada militarmente, enquanto a Rússia reconheceu a independência da Abkhazia e da Ossétia do Sul.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.