Merkel: "A União Europeia deve buscar contato direto com a Rússia e com o presidente russo"

Em seu último discurso perante o Parlamento Federal, a Chanceler da Alemanha, Angela Merkel, defendeu diálogo do a Rússia edit

247 - Em seu último discurso perante o Parlamento Federal nesta quinta-feira (24), a chanceler da Alemanha, Angela Merkel, afirmou que "a União Europeia deve buscar o contato direto com a Rússia e com o presidente russo", ao mesmo tempo em que desenvolve mecanismos unificados para responder à política de Moscou.

"Não basta que o presidente dos Estados Unidos fale com o presidente russo. Saúdo isso com grande satisfação, mas a UE também deve criar fóruns de diálogo", acrescentou.

Ao mesmo tempo, Merkel criticou a abordagem da UE às "provocações" da Rússia. "Os eventos dos últimos meses demonstraram claramente, não apenas para a Alemanha, que é errado responder às provocações russas de forma descoordenada", disse ele, observando que a UE deve responder a tais ações com "esforços conjuntos e unificados".

“Temos que definir uma agenda de interesses estratégicos comuns [com a Rússia]. Por exemplo, no campo da proteção climática, paz e segurança, na questão de resolver as crises na Líbia e na Síria”, acrescentou Merkel, segundo a RT.

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.