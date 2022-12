Apoie o 247

RT - A ex-chanceler alemã Angela Merkel confirmou a duplicidade de seu governo em relação ao conflito na Ucrânia, confirmando que o acordo de cessar-fogo de 2014 foi feito para dar a Kiev tempo para fortalecer suas forças armadas, disse a porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da Rússia, Maria Zakharova.

Em entrevista à revista Zeit publicada na quarta-feira, Merkel disse que o protocolo de Minsk negociado pela Alemanha e pela França foi "uma tentativa de dar tempo à Ucrânia", que usou para "tornar-se mais forte" , como evidenciado no campo de batalha agora. Ela se referia ao primeiro dos dois documentos conhecidos coletivamente como “acordos de Minsk”, que foram elaborados para ajudar Kiev a se reconciliar com os rebeldes do leste, que rejeitaram o resultado de um golpe armado na capital em 2014.

Berlim e “por extensão, o Ocidente” nunca tiveram a intenção de implementar os acordos de Minsk, concluiu Zakharova com base nos comentários de Merkel. Os EUA e seus aliados “simulam apoiar a resolução do Conselho de Segurança da ONU” que endossou o roteiro para a paz enquanto bombeavam armas na Ucrânia e “ignoraram todos os crimes cometidos pelo regime de Kiev … em prol de um ataque decisivo contra a Rússia” , explicou ela em um post de mídia social na quinta-feira.

Na entrevista ao Zeit, Merkel afirmou que a Rússia “poderia facilmente ter superado” as tropas ucranianas em 2015, acrescentando que duvidava que “os países da OTAN pudessem ter feito tanto quanto fazem agora” . A segunda parte dos acordos de Minsk foi assinada em fevereiro de 2015 em meio a uma derrota militar sofrida pelas tropas ucranianas, que tentaram reprimir as milícias de Donbass.

A descrição de Merkel sobre os acordos coincide com aquela feita pelo ex-presidente ucraniano Pyotr Poroshenko, durante cujo mandato eles foram assinados. Internamente, em agosto de 2015, ele afirmou que o acordo de paz era um estratagema para dar tempo ao seu governo para uma escalada militar. Ele disse a mesma coisa para o público ocidental em junho deste ano.

A Rússia enviou tropas para a Ucrânia no final de fevereiro, citando o fracasso de Kiev em implementar os protocolos de Minsk, segundo os quais as regiões de Donetsk e Lugansk teriam recebido status especial dentro do estado ucraniano. O Kremlin reconheceu as repúblicas de Donbass como estados independentes, que desde então votaram para se juntar à Rússia ao lado das regiões de Kherson e Zaporozhye.

A Rússia também exigiu que a Ucrânia se declare oficialmente um país neutro que nunca se juntará a nenhum bloco militar ocidental. Kiev insiste que a ofensiva russa não foi provocada.

