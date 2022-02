México entrega primeira certidão de nascimento a uma pessoa de gênero não-binário

Apoie o 247

ICL

247 - Pela primeira vez em sua história, o México entregou uma certidão de nascimento retificada a uma pessoa de gênero não-binário. O registro civil aconteceu no Estado de Guanajuato, no centro do país.

O mexicano Fausto Martínez responde aos pronomes "ele ou ela", mas passou a ter 'NB' (não-binário) na secção 'sexo' em sua certidão de nascimento. O processo começou em setembro de 2021, e só na quinta-feira (17) que Fausto recebeu sua certidão.

"É uma conquista coletiva de pessoas não-binárias no México, que nossa existência seja legalmente reconhecida com tudo o que isso implica, tornando-nos uma pessoa jurídica com direitos e obrigações", declarou Fausto Martínez. O relato dele foi publicado pela agência de notícias EFE.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

No México, aproximadamente metade dos 32 estados têm lei de identidade de gênero que permite a pessoas transexuais retificarem seu gênero e documento oficiais.

Assine o 247 , apoie por Pix , inscreva-se na TV 247 , no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE