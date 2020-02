Mike Pompeo visita base militar dos EUA na Arábia Saudita

247 - Numa sinalização de seu interesse militar estratégico na região do Oriente Médio e do reforço da aliança com o regime da Arábia Saudita, o secretário de Estado norte-americano, Mike Pompeo, visitou uma base militar do Pentágono no país árabe.

A visita se seguiu a um encontro que Pompeo manteve com o prícipe herdeiro saudita Mohammad bin Salman. Ambos discutiram as relações bilaterais, a cooperação mútua e os interesses geopolíticos comuns.

A reunião também contou com a presença do vice-ministro da Defesa da Arábia Saudita, Khalid bin Salman, e do embaixador dos Estados Unidos em Riad, John Abizaid.

Antes, Pompeo manteve conversações com o rei saudita Salman bin Abdulaziz, informa a Prensa Latina.