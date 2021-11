Milhares de argentinos saem às ruas em apoio ao presidente Alberto Fernández

Povo sai às ruas em apoio ao presidente mesmo depois da derrota eleitoral do peronismo edit

BUENOS AIRES (Reuters) - Dezenas de milhares de pessoas realizaram uma passeata rumo à lendária Plaza de Mayo em Buenos Aires, nesta quarta-feira, para apoiar o presidente argentino, Alberto Fernández, após a derrota da coalizão governista nas eleições de meio de mandato.

Sob o lema "Todos unidos triunfaremos", sindicatos e organizações sociais convocaram o ato para celebrar o "Dia da militância" e dar seu apoio a Fernández, depois que a Frente de Todos ficou fragilizada nas eleições legislativas de domingo, nas quais perdeu o controle do Senado e manteve-se no mesmo nível da oposição entre os deputados.

“Militância política é um enorme ato de amor. Militar é estar unidos... Estamos iniciando esta segunda etapa do nosso governo”, disse Fernández durante a cerimônia, em que foi o único orador.

“Temos dois anos pela frente e nesse tempo vou cumprir a palavra que empenhei nesta mesma praça diante de vocês, de cumprir os objetivos que me propus. O triunfo não é vencer, e sim nunca dar-se por vencidos. Demonstramos que não nos derrotaram porque temos mais vontade do que nunca", afirmou ele à multidão.

Após conhecer o resultado adverso para a coalizão governista nas eleições legislativas, o presidente disse que vai convocar líderes da oposição para acertar os projetos.

“É o momento oportuno para dizer ao presidente que ele não errou”, disse o ministro da Segurança, Aníbal Fernández, segundo o jornal Clarín.

Ele acrescentou que “vamos continuar trabalhando para que as mudanças nas políticas públicas venham com as respostas que eles sabem que vão encontrar neste presidente”.

