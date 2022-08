Militares ucranianos atacam fábrica química em cidade da República Popular de Donetsk

Apoie o 247

Sputnik - Militares ucranianos atacaram a fábrica de produtos químicos Stirol em Gorlovka, na República Popular de Donetsk (RPD), nesta sexta-feira (12), disse o prefeito Ivan Prikhodko, acrescentando que o terreno da empresa pegou fogo.

"Nazistas ucranianos dispararam contra a fábrica de Stirol. Há fogo no terreno da empresa. Estamos esclarecendo a informação!", disse Prikhodko.

No final do dia, Prikhodko disse que era um armazém com materiais de construção da empresa que pegou fogo, não representando ameaça química para os cidadãos locais.

"De acordo com informações esclarecidas, como resultado de um ataque com mísseis ucranianos, um armazém com materiais de construção no território da empresa Stirol pegou fogo, o feltro do telhado está pegando fogo, e é por isso que os moradores de Gorlovka podem ver a fumaça preta. No momento o fogo está sendo eliminado pelos socorristas. Não há ameaça química para a população", declarou Prikhodko.

O CEO da fábrica, Vasily Agarkov, também disse que nenhuma vítima foi relatada como resultado do bombardeio.

"Ninguém ficou ferido. Como nosso pessoal é bem coordenado, todos são treinados", disse Agarkov à emissora Rossiya 24.

As forças ucranianas bombardearam a República Popular de Donetsk 72 vezes em 24 horas, disparando 452 tiros, matando quatro civis e ferindo sete, informou a missão da República Popular de Donetsk ao Centro Conjunto de Controle e Coordenação do Cessar-Fogo nesta sexta-feira (12).

Em 24 de fevereiro, a Rússia lançou uma operação militar na Ucrânia depois que as repúblicas populares de Donetsk (RPD) e Lugansk (RPL) pediram ajuda para se defenderem da intensificação dos ataques das forças ucranianas.

A Ucrânia bombardeou o território das repúblicas de Donetsk e Lugansk diariamente desde o início da operação de Moscou, visando, além de alvos militares e industriais, áreas civis e infraestrutura.

