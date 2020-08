Ministra da Informação do Líbano entrega o cargo após protestos por causa de explosão em Beirute

Ministra da Informação, Manal Abdel Samad, anunciou que irá renunciar ao cargo. Esta é a primeira baixa no alto escalão libanês em decorrência da explosão de 2,7 mil toneladas de nitrato de amônio no porto de Beirute edit

247 - Após as manifestações que tomaram conta do Líbano que vieram na esteira da repercussão da explosão que matou mais de 150 pessoas e deixou cerca de 6 mil feridos, a ministra da Informação, Manal Abdel Samad, anunciou que irá renunciar ao cargo.

Esta é a primeira baixa no alto escalão libanês em decorrência da explosão de 2,7 mil toneladas de nitrato de amônio armazenadas por um período de seis anos no porto de Beirute. A detonação abriu uma cratera de 43 metros de profundidade e destruiu completamente as instalações portuárias.

Novos protestos são esperados para este domingo (9), um dia após prédios públicos e instalações governamentais terem sido alvos de ataques por parte da população que exige a renúncia do governo.

