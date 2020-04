Ministra italiana diz que ajuda de Cuba é exemplo extraordinário

247 - Em um comentário publicado terça-feira (14) no Facebook, a ministra da Administração Pública da Itália, Fabiana Dadone, se referiu à chegada no dia anterior de uma brigada de 38 colaboradores cubanos do setor de saúde à cidade de Turim, para “ajudar o pessoal de saúde dos hospitais do Piemonte que durante semanas trabalham incansavelmente para combater essa epidemia”.

Depois de se referir às devastações causadas pela doença na região norte da Itália, a ministra público indicou que “muitas pessoas morreram e muitas se esforçam todos os dias, sem parar, para ajudar os infectados e prevenir a propagação desse vírus”.

Um último esforço é necessário, sem baixar nossa guarda, tanto no Piemonte quanto no resto da Itália, apontou Dadone, que na conclusão escreveu: 'Obrigado Cuba, força Piemonte'.

O chanceler, Luigi Di Maio também agradeceu a Cuba pela solidariedade.

Esses reconhecimentos se somam às inúmeras demonstrações de simpatia e gratidão prestadas à brigada médica cubana desde sua chegada à capital do Piemonte, onde foi recebida com múltiplas expressões de afeto, informa a Prensa Latina.



