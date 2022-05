Ministro da Defesa russo revela planos para o Distrito Militar Ocidental contra o acúmulo da Otan perto das fronteiras

Apoie o 247

TASS - O ministro da Defesa russo, Sergey Shoigu, revelou quantas unidades militares serão formadas no Distrito Militar Ocidental em resposta ao acúmulo da Otan perto das fronteiras da Rússia.



"Doze unidades e subunidades militares serão formadas no Distrito Militar Ocidental até o final do ano", disse Shoigu, observando que as tensões continuam aumentando na área de responsabilidade do Distrito Militar Ocidental, o que também se deve à possível admissão da Finlândia e da Suécia à Otan.



Segundo o chefe da Defesa, essas contramedidas serão sincronizadas com o fornecimento de armas modernas e equipamentos militares às tropas. "Este ano, pretendemos obter mais de 2.000 equipamentos desse tipo", acrescentou.



Shoigu observou que as inspeções com base nos resultados do período de treinamento de inverno mostraram um aumento qualitativo no nível de treinamento das formações do distrito em 25% em relação ao ano anterior.



De acordo com o ministro da Defesa, a intensidade das tarefas de treinamento de combate realizadas pelos navios da Frota do Báltico aumentou 42%. Foram realizados mais de 300 exercícios de combate com aplicação de diversos tipos de armamento. Desde o início do ano, a aviação do distrito aumentou 4%.

