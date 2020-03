Ministro do Interior do Paraguai diz que Moro pediu libertação de Ronaldinho Gaúcho

Ministro paraguaio, Euclides Acevedo, disse que Sergio Moro, ministro da Justiça do governo Jair Bolsonaro perguntou se o ex-jogador Ronaldinho Gaúcho, e o irmão, Assis, presos com passaportes falsos, poderiam ser libertados. "Ele não gostou da prisão de Ronaldinho”, disse edit

Revista Fórum - Em entrevista ao canal C9N nesta segunda-feira (9), o ministro do Interior do Paraguai, Euclides Acevedo, disse que Sergio Moro, ministro da Justiça do governo Jair Bolsonaro especulou, durante telefonema, se o ex-jogador Ronaldinho Gaúcho, e o irmão, Assis, poderiam ser libertados.

“Falo seguidamente com o ministro Moro, temos muitos convênios. Ele me escreveu no sábado (7) e perguntou sobre a situação de Ronaldinho. Quis saber se ele e Assis poderiam ser libertados, e respondi que não depende de mim. (Moro) também perguntou se estão em um local seguro, e respondi que sim. Ele não gostou da prisão de Ronaldinho”, disse Acevedo.

Nos dias 26 e 27 de março, Sérgio Moro estará no Paraguai para ministrar uma palestra e participar de reuniões sobre segurança pública e cooperação penitenciária.

Leia a íntegra na Fórum.