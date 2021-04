Minneapolis vive outra noite de protestos apesar do toque de recolher

247 - Cerca de mil soldados da Guarda Nacional foram destacados para a cidade para evitar mais protestos contra os abusos da polícia.

A cidade americana de Minneapolis viveu nesta madrugada novos protestos pelo assassinato do afro-americano Daunte Wright nas mãos da Polícia, informa a Telesul.

Milhares de pessoas se mobilizaram por várias ruas da cidade, desafiando o toque de recolher decretado nessa cidade do norte dos Estados Unidos.

Os manifestantes se reuniram em frente à delegacia de polícia do Brooklyn Center, no subúrbio de Minneapolis onde ocorreu o incidente.

Na presença dos manifestantes, a polícia começou a disparar bombas de gás e granadas contra os civis na tentativa de dispersar a multidão.

De acordo com relatos da mídia local, vários dos manifestantes foram presos pela força policial.

Após as manifestações de domingo, o prefeito de Minneapolis, Jacob Frey, decretou um toque de recolher que entrou em vigor a partir das 19h de segunda-feira, também na vizinha Saint Paul e nos três condados da região metropolitana, incluindo Hennepin, onde ocorreu. o incidente.

Somado ao toque de recolher está o envio de mil soldados da Guarda Nacional para prevenir novos protestos e manifestações contra os abusos da polícia.

No domingo, durante um controle de tráfego no Brooklyn Center, um agente branco supostamente "acidentalmente" atirou no afro-americano Daunte Wright, 20, conforme explicado nesta segunda-feira em entrevista coletiva pelo delegado local, Tim Ganno.

A morte de Daunte Wright pelas mãos da polícia reviveu o trauma de uma cidade que sofreu várias noites de incidentes após a morte do afrodescendente George Floyd em 25 de maio.

