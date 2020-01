Míssil que derrubou avião ucraniano explodiu por baixo da cabine dos pilotos, revela investigação

Sputinik – As conclusões preliminares da investigação mostram o que aconteceu quando o míssil lançado pela defesa antiaérea do Irã abateu o Boeing ucraniano, vitimando 176 pessoas no passado dia 8 de janeiro.

De acordo com os dados providenciados pelo grupo de investigação após análise dos destroços do Boeing 737, a parte inferior do nariz do avião está praticamente ausente. Isso indica que o projétil explodiu mesmo por baixo da cabine dos pilotos.

Este fato foi confirmado por um vídeo publicado nas redes sociais onde aparentemente é exibido o momento exato do impacto do projétil contra a aeronave. Nas imagens é possível observar que o míssil voava de frente para o Boeing.

Assim sendo, a explosão danificou em primeiro lugar a cabine dos pilotos, que ficou envolvida em chamas, destruindo todo o sistema eletrônico a bordo.

Segundo os materiais providenciados pela comissão de investigação, é possível concluir que o transponder da aeronave deixou de funcionar imediatamente e que os controladores aéreos deixaram de receber informação do voo, escreve portal russo Topwar.

É também conhecido que, até ao impacto com o míssil, a comunicação entre a torre de controle e o avião ucraniano decorria com normalidade e que a tripulação não tinha informado sobre qualquer falha até alcançar a altitude de 2,4 quilômetros.

Além disso, o controlador não dispunha de nenhum tipo de informação sobre o perigo iminente e não pôde informar os pilotos. Na fuselagem também se pode observar o dano infligido pelos elementos destrutivos do míssil.

Ontem, o Irã anunciou, em declarações divulgadas pela TV estatal, que seu Exército "derrubou involuntariamente" o avião ucraniano. As autoridades iranianas atribuíram o episódio a um "erro humano".