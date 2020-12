Morre 1ª pessoa em Israel a ser reinfectada com nova cepa de coronavírus

Sputnik Brasil - Testes realizados no maior hospital de Israel, o Sheba Medical Center, revelaram que um homem de 74 anos que foi diagnosticado com Covid-19 no mês passado morreu de reinfecção de uma cepa diferente do coronavírus.

O homem foi um dos poucos casos confirmados de reinfecção de Covid-19 em Israel, sendo a primeira vez no país que isso causou a morte de um paciente.

"Não sei a frequência desses casos", disse a professora Galia Rahav, chefe da Unidade de Doenças Infecciosas e Laboratórios de Sheba.

"Não há dúvidas de que o homem foi infectado duas vezes e se recuperou da primeira infecção. Parece que ele foi atingido por dois vírus diferentes", disse Rahav, citada pelo portal Ynet.

Depois de ser declarado curado do coronavírus pela primeira vez, o homem foi levado de volta ao centro de cuidados geriátricos na região onde morava, enquanto outros dois exames de coronavírus deram negativos. Mas após um novo surto de Covid-19 ter sido detectado na residência, o homem foi testado mais uma vez e deu positivo.

Ele foi hospitalizado no Sheba Medical Center com problemas respiratórios e os exames realizados pelo hospital confirmaram que ele havia sido infectado novamente, e faleceu no final de novembro.

Cinco cepas principais de coronavírus foram identificadas até agora, e os testes genéticos do hospital revelaram que a segunda infecção era de uma cepa diferente.

"É muito preocupante que uma pessoa possa ser infectada pela segunda vez enquanto o vírus está em mutação", acrescentou Rahav.

